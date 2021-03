"Não dá para comemorar a queda de um ministro quando se sabe quem vai nomear o próximo", diz Haddad

247 - O ex-ministro Fernando Haddad comentou no Twitter a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (29), mas disse ser impossível comemorar a queda do bolsonarista sabendo que Jair Bolsonaro pode nomear outro chanceler tão ruim ou até pior que Araújo.

"Não dá para comemorar a queda de um ministro quando se sabe quem vai nomear o próximo. Bolsonaro é caso perdido. Sempre foi", escreveu o petista no Twitter.

