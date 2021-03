"Não generalizem os evangélicos, Malafaia está chamando Bolsonaro a dar um golpe", diz pastor

247 - O pastor Henrique Vieira, nas redes sociais, pediu para as pessoas não generalizarem os evangélicos, após críticas a Silas Malafaia, que defendeu um golpe militar nesta quinta-feira, 18.

Vieira destacou que Martin Luther King também foi evangélico e que “Malafaia está distorcendo a constituição e chamando Bolsonaro a dar um golpe”. Segundo ele, “a Igreja precisa reagir em favor da Democracia”.

Não generalizem os evangélicos: Se Malafaia é Evangélico, Martin Luther King também foi. Malafaia está distorcendo a constituição e chamando Bolsonaro a dar um golpe. A Igreja precisa reagir em favor da Democracia. March 18, 2021

Malafaia estimula Bolsonaro a convocar Forças Armadas

O empresário Silas Malafaia usou as redes sociais para pedir que Jair Bolsonaro convoque as Forças Armadas para reagirem contra as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos de todo o país.

Com o Brasil em um verdadeiro colapso hospitalar e na iminência de um colapso funerário, com quase três mil pessoas morrendo por dia em decorrência da Covid-19, Malafaia argumenta que somente o presidente da República, com o aval do Congresso Nacional, pode decretar estado de sítio no país.

Entretanto, as medidas tomadas por governadores e prefeitos tratam-se apenas de estratégias de prevenção contra o coronavírus, que foram inclusive adotadas amplamente por outros países, e de forma até mais rigorosa.

Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 2.724 mortes por Covid-19 e nesta quinta-feira associações médicas alertaram a Anvisa sobre a falta de insumos para intubação de pacientes, procedimento recorrente no tratamento da doença.

