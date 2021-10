“Não vai acontecer nada”, diz Mourão sobre julgamento que pode cassar a chapa com Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça (26) duas ações que podem levar à cassação da chapa Jair Bolsonaro e de seu vice Hamilton Mourão. Mas o vice-presidente disse não temer o julgamento.

“Não vai acontecer nada”, disse Mourão nesta segunda, ao chegar ao Palácio do Planalto. “Ou alguém vai pedir vista para continuar segurando a espada de Dâmocles na nossa cabeça ou seremos inocentados, porque as acusações que estão sendo colocadas ali não procedem", previu

O processo trata de uma investigação por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018. Trata-se de duas ações que investigam a contratação de serviço de disparos em massa durante a campanha eleitoral.

PUBLICIDADE

Em 14 de outubro, o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco, afirmou em parecer que os elementos reunidos não apontam que tenha havido “desequilíbrio” nas eleições a ponto de justificar a cassação da chapa.

Mourão, por sua vez, declarou no processo que não participou de qualquer esquema de disparo em massa de mensagens às vésperas do pleito e disse não ter envolvimento com bolsonaristas investigados no Inquérito das Fake News, que tramita no Supremo Tribunal Federal.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE