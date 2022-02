Nassif repudia ataque de Ciro Gomes a Marcelo Freixo e diz que ele é desqualificado politicamente

Apoie o 247

247 – Os ataques de Ciro Gomes, do PDT, ao pré-candidato do PSB, Marcelo Freixo, ao governo do Rio de Janeiro, provocaram reação do jornalista Luís Nassif, que criticou o despreparo político do pedetista. Confira:

O caso da candidatura anti-Bolsonaro no RJ dá uma boa discussão. Mas quando Ciro Gomes entra com os 2 pés no peito de Marcelo Freixo, desqualifica toda a discussão. Como pode um sujeito tão preparado em temas nacionais ser tão desqualificado politicamente? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 7, 2022



