Negociação para trazer Copa América para o Brasil foi feita diretamente com Bolsonaro

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, conversou diretamente com Jair Bolsonaro na segunda-feira (31) antes de decidir realizar a Copa América no Brasil edit

247 - A decisão de realizar a Copa América no Brasil foi tomada nesta segunda-feira (31), após conversa entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e Jair Bolsonaro.

Desde o ano passado, o ocupante do Palácio do Planalto defende o retorno dos campeonatos de futebol apesar da pandemia da Covid-19.

Reportagem do jornal O Globo informa que foi o próprio Bolsonaro, após o contato com a CBF, que comunicou ao secretário especial de Esportes, Marcelo Magalhães, sobre as negociações para realizar a Copa América no Brasil.

Bolsonaro destacou também a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde para continuarem as conversas. A Conmebol anunciou a realização do torneio no Brasil em suas redes sociais e agradeceu pessoalmente a Jair Bolsonaro.

A rejeição de Bolsonaro pela população é cada vez maior. No último sábado (29), ocorreram manifestações em todo o país defendendo o imediato fim do seu governo. Bolsonaro quer a Copa América no Brasil para levantar um pouco que seja a sua popularidade.

