"Nessa guerra, a verdade levou mais tiros que as instalações militares da Ucrânia", diz Wadih Damous

247 - Ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous afirmou à TV 247 que a Rússia, no contexto da guerra contra a Ucrânia, tem sido alvo de uma intensa campanha de difamação e distorção por parte da grande imprensa.

Ele afirmou que “só há vilões nessa guerra, não há mocinhos”, e disse que o conflito não pode ser dividido entre bem e mal. “Não podemos tratar um acontecimento dessa magnitude com o maniqueísmo com que a grande planetária está tratando. Não devemos. É aquela velha história: ‘numa guerra, a primeira vítima é a verdade’. Isso vale para todas as guerras”.

O ex-deputado lembrou que a Rússia, segundo a versão oficial, entrou na Ucrânia com a missão de “desnazificar” o país, e destacou que é isto que as tropas russas estão fazendo na região da cidade de Mariupol, onde se encontra o Batalhão Azov. “Hoje estamos vendo a narrativa de um lado só: simplesmente a Rússia resume-se ao que está acontecendo lá no campo de batalha e, ainda sim, com desinformação. Não se fala, por exemplo, que um dos alvos da intervenção russa é a cidade de Mariupol, que é sede daquele batalhão de assassinos, delinquentes, de extrema direita que tiveram papel importante na tal revolução da Praça Maidan, e o exército foi lá para exterminar esse Batalhão Azov. É como se não existisse, na mídia ocidental não existisse. Então nessa guerra, da Rússia com a Ucrânia, a verdade levou mais tiros do que as instalações militares ucranianas”.

