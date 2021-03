Netos de Lula celebram condenação de Moro: sempre soubemos que esse dia chegaria

247 – Os netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram a condenação do ex-juiz Sergio Moro pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-juiz Moro foi considerado parcial, o que é o mais grave crime que um magistrado pode cometer, uma vez que viola a própria credibilidade do sistema judicial, que existe para dirimir conflitos na sociedade. Moro também destruiu a economia, a democracia, a soberania nacional e 4,4 milhões de empregos, segundo um estudo recente do Dieese.

"A verdade venceu, e a verdade era você, eram suas palavras", postou Bia Lula, uma das netas do ex-presidente, em seu Instagram. Confira o post:

