No dia de seu aniversário, Bolsonaro recebe novos panelaços do povo brasileiro

Brasileiros expressaram revolta com sua incapacidade para enfrentar a crise pelo quinto dia seguido; vídeos edit

247 – Novos panelaços contra Jair Bolsonaro foram registrados na noite deste sábado 21, dia em que ele completou 65 anos de idade. Os protestos ocorreram pelo quinto dia seguido e os brasileiros expressaram sua revolta com a demagogia, as mentiras e sua incapacidade para enfrentar a crise econômica e a pandemia do coronavírus. Confira alguns vídeos:

Isso sim que é aniversário. Uma homenagem do povo brasileiro ao seu aniversário #ForaBolsonaro pic.twitter.com/nsF6ObihJL — Aí que horror 👩🏿‍💻 (@camilotti_rafa) March 21, 2020