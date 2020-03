Em meio a avanço de mortes por coronavírus, Bolsonaro dará ‘festinha’ de aniversário

Enquanto o País enfrenta uma pandemia, Jair Bolsonaro comemorará neste sábado seus 65 anos e o aniversário de casamento com Michelle Bolsonaro edit

247 - Enquanto o país contabiliza mortes por conta da pandemia coronavírus, Jair Bolsonaro, que chama a Covid-19 de “gripezinha” e “histeria da mídia”, celebrará seu aniversário neste sábado 21.

Será uma pequena comemoração de seus 65 anos, com a presença, segundo reportagem do UOL, da filha dele com Michelle Bolsonaro mais uma enteada e possivelmente parentes da primeira-dama.

Mesmo sendo pequena, a reunião vai contra todas as recomendações médicas de cuidados para não se infectar com o vírus - o afastamento das pessoas e a restrição de circulação.

Nesta sexta-feira, quando mais uma vez minimizou o tamanho do problema, Bolsonaro lembrou que hoje haveria uma festa: “a festa amanhã é eu, minha esposa e duas filhas”.

Um novo panelaço está sendo chamado para a noite de hoje às 20h30 com a palavra de ordem #acaboubolsonaro. Leia mais aqui.