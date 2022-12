"No momento, não quero ser nada, quero paz", diz Bolsonaro a interlocutores

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) pretende se isolar em uma casa de praia ou em uma fazendo por um período de dois ou três meses após deixar o governo. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, os planos teriam sido revelados pelo próprio Bolsonaro a interlocutores.

Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro também teria dito que acredita que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não pretende deixar que se candidate novamente à Presidência da República, tornando-o inelegível. “Uma das frases a um aliado foi: ‘no momento, não quero ser nada, quero paz’”.

Jair Bolsonaro pretende viajar no dia 28 de dezembro para passar uma temporada no condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, de propriedade do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abriga um resort de luxo, com o objetivo de não passara a faixa presidencial para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

