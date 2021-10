Noblat diz que celular de Bebianno está com Paulo Marinho

Marinho coordenou a campanha de Jair Bolsonaro e é suplente do senador Flávio Bolsonaro, e mandou um recado ameaçador ao presidente nesta tarde. "Quando você estiver chorando no banheiro, lembre-se de Gustavo Bebianno, capitão", disse edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat afirmou, nas redes sociais, ao comentar vídeo de Paulo Marinho (PSDB) contra Jair Bolsonaro, que o celular do ex-ministro Gustavo Bebianno está com o empresário tucano. “Bebianno, o primeiro ministro demitido por Bolsonaro, morreu, mas deixou um celular carregado de bombas. Está com Marinho”, declarou.

Marinho coordenou a campanha de Jair Bolsonaro e é suplente do senador Flávio Bolsonaro, e mandou um recado ameaçador ao presidente nesta tarde, depois da confusão ocorrida na Jovem Pan entre ele e seu filho André Marinho. "Quando você estiver chorando no banheiro, lembre-se de Gustavo Bebianno, capitão", disse Paulo Marinho. "Ele não lhe esqueceu".

Bebianno foi também um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro e morreu de forma misteriosa em março de 2020, depois de mandar vários recados à família Bolsonaro, a respeito de uma "Abin paralela" que estaria sendo montada pelo vereador Carlos Bolsonaro. Bebianno foi também peça central na trama de Juiz de Fora (MG), sobre a suposta facada de Adélio Bispo em Jair Bolsonaro. Bebianno disse reiteradas vezes que, curiosamente, Carlos Bolsonaro participou apenas de um ato de campanha: o de Juiz de Fora.

Em coluna no Brasil 247, o jornalista Joaquim de Carvalho pede que Marinho revele tudo o que Bebianno lhe disse e lembra que "Bebianno morreu de forma misteriosa alguns meses depois de fazer insinuações sobre a presença de Carlos Bolsonaro em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, quando houve a facada ou suposta facada".

