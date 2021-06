Nos EUA, irmãos Weintraub dizem ter sido infectados por "cepa bem agressiva" do novo coronavírus

"A gente pegou Covid, uma cepa bem agressiva, não foi a normal, aparentemente foi essa nova e inclusive o Arthur, eu, as nossas esposas, inclusive as crianças pegaram”, disse o ex-ministro Abraham Weintraub edit

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e seu irmão, o ex-assessor especial da Presidência Arthur Weintraub, que se encontram nos Estados Unidos, usaram as redes sociais para afirmar que foram infectados por uma “cepa bem agressiva” do novo coronavírus.

"A gente pegou Covid, uma cepa bem agressiva, não foi a normal, aparentemente foi essa nova e inclusive o Arthur, eu, as nossas esposas, inclusive as crianças pegaram”, disse Abraham Weintraub. “Eu e o Arthur fomos os casos mais graves pelo perfil da doença: homem adulto. Tivemos o pulmão comprometido", completou. Ele, porém, não disse qual seria a variante do coronavírus.

"Eu não achei que fosse Covid, de início estava tranquilo, era uma febre alta. E aí, quando eu vi, não tomei, não se pode tomar vacina com o risco de estar com Covid. Isso foi no começo de maio. Foi no dia 12 de maio. A gente não pôde tomar e ficamos com a doença", disse Arthur.

Atualmente, Abraham Weintraub ocupa o cargo de diretor-executivo do conselho do Banco Mundial e o irmão é secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos (OEA). Arthur Weintraub deverá ser ouvido pela CPI da Covid sobre o funcionamento de um “gabinete paralelo" de aconselhamento a Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

