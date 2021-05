“Nossa sorte é que os bolsonaros têm cabeça de baixo clero”, diz professor

Autor de importante artigo que destrinchou as sombras ideológicas do bolsonarismo, o professor da PUC do Rio de Janeiro Ricardo Nunes não se mostra surpresa com a derrocada do chefe do Planalto edit

247 - “Nossa sorte é que os bolsonaros têm cabeça de baixo clero”. A declaração é de Rodrigo Nunes, professor de Filosofia na PUC do Rio de Janeiro, em entrevista a TV 247, referindo-se ao setor mais desqualificado do Congresso brasileiro, onde Jair Bolsonaro permaneceu por sete mandatos.

Autor publicado no país e no exterior, Rodrigo Nunes destrinchou as sombras ideológicas do bolsonarismo num artigo importante - “O Presente de uma Ilusão” - publicado na edição 174 da Piauí.

Na entrevista, ele não se mostra surpreso com a derrocada de Bolsonaro na aprovação popular, como mostrou recente pesquisa Datafolha . Nunes acredita que Lula tem chances reais de retornar ao Planalto em 2022, mas afirma que o PT não deve imaginar que irá repetir as propostas que levou para Brasília em 2002, pois o Brasil mudou bastante desde então -- e mesmo sua base social, no mundo do trabalho, passou por imensas mudanças.

