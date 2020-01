Nova lista de sertanejos presentes em apoio a Bolsonaro cai pela metade

A primeira lista, com 56 artistas, foi divulgada ontem quando o evento estava começando. Hoje, o governo reduziu a lista pela metade e diferente do que foi informado inicialmente, não compareceram duplas como Bruno & Marrone, Cesar Menoti & Fabiano e Matheus & Kauan edit

247 - O governo Jair Bolsonaro divulgou uma nova lista dos artistas presentes do evento no Palácio do Planalto, realizado nesta quarta-feira (29), e de 56 pessoas a lista passou para 28 nomes de famos.

Entre os que estavam na lista como presentes e não foram estão Bruno & Marrone, Cesar Menoti & Fabiano e Matheus & Kauan.

A primeira lista, com 56 artistas, foi divulgada ontem quando o evento estava começando, com um aviso de que poderia ser atualizada.

Hoje, quinta-feira (30), uma nova lista foi divulgada com 28 nomes, e com o aviso de que a "listagem passou por ajustes em vista da ausência de pessoas antes confirmadas".

Entre os nomes que constavam na primeira lista e não compareceram também estão a dupla Gian & Giovani e Sampaio (da dupla com Teodoro, que esteve presente). Estão nas duas listas, por outro lado, as duplas Henrique & Juliano e João Neto & Frederico, além do ator Dedé Santana.