Número de eleitores no exterior cresce 39% em quatro anos e chega a quase 700 mil

Lisboa e Miami são as cidades com maior número de brasileiros aptos a votar no próximo domingo edit

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - O número de brasileiros eleitores no exterior que podrão votar no próximo domingo (2) soma quase 700 mil, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São exatos 697.078, espalhados em 181 municípios (confira abaixo arte com as 10 cidades com maior número de eleitores). Esse total cresceu 39,2% em quatro anos. Em 2018, eram 500.727 espalhados pelo mundo.

Das 10 cidades com mais eleitores, cinco ficam na Europa, três nos Estados Unidos e duas no Japão. Entre os vizinhos sul-americanos, Buenos Aires tem 11.570 brasileiros aptos a votar, ante 3.295 em Santiago, 2.410 em Montevidéu e 2.258 em Assunção.

Lisboa é a cidade do exterior com maior número de brasileiros eleitores: 45.273. Depois da capital portuguesa, vêm dois municípios americanos, Miami (40.189) e Boston (37.159). Em quarto, a japonesa Nagoia, com 35.651. Por outro lado, três lugares têm apenas um eleitor brasileiro: Vaticano (Itália), Bamako (Mali) e Abuja (Nigéria).

Assim como no Brasil, as mulheres são maioria. Elas somam 408.055 (58,54% do total) e os homens, 289.023 (41,46%). A maior parcela dos eleitores no exterior tem de 35 a 44 anos: 198.112.

Em abril, o TSE autorizou a instalação de postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. “A decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), que apontou a necessidade de criação de novas seções eleitorais para abarcar o índice crescente de eleitores que não votam no Brasil”, informa o tribunal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.