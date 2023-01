Número de golpistas acampados em Brasília saltou de 300 para 3,8 mil antes de ataque

Apoie o 247

247 - O interventor na área de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, deve entregar nesta sexta-feira (27) um relatório ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com um diagnóstico das informações levantadas sobre o que ocorreu em Brasília antes e depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. As informações são do portal G1.

O documento vai revelar que na sexta-feira, 6 de janeiro, cerca de 300 pessoas estavam no acampamento em frente ao Exército. No sábado (7), o número saltou para 3.800 pessoas.

Os dados foram levantados pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O relatório deve concluir que o problema não foi falta de informação sobre o agravamento da situação do acampamento em frente ao quartel general, mas falta de ação dos comandantes.

Nesta quarta-feira (25), o Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou no Estúdio I que a intervenção no Distrito Federal não será prorrogada. A governadora em exercício no Distrito Federal, Celina Leão, anunciou o delegado federal Sandro Avellar como novo secretário de Segurança Pública.

