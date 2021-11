"Nunca foi sobre combater a corrupção", diz Augusto de Arruda Botelho sobre renúncia de Dallagnol

O advogado Augusto de Arruda Botelho usou as redes socias para comentar a notícia de que o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol renunciou ao cargo de procurador do MPF no Paraná para se filiar ao Podemos edit

247 - A repercussão da renúncia do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol do cargo de procurador do MPF no Paraná para se candidatar em 2022 é intensa nas redes sociais.

O advogado Augusto de Arruda Botelho u escreveu: "O capítulo final de tudo que venho falando há anos: nunca foi sobre combater a corrupção. Nunca".

