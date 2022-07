Nunes Marques diz a interlocutores que pode romper com Bolsonaro

Ministro do STF teria avisado que poderá romper com o governo se o nome do desembargador Ney Bello, do TRF-1 for confirmado para a vaga no STJ edit

247 - As indicações de Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) podem levar o ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Superior Tribunal Federal) a romper com o governo.

De acordo com a jornalista Juliana Dal Piva, do UOL, o ministro do STF avisou a interlocutores de Bolsonaro (PL-RJ) que poderá romper com o governo se o nome do desembargador Ney Bello, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) for confirmado em uma das duas vagas disponíveis para ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Como já noticiamos, os favoritos para nomeação de Bolsonaro são os desembargadores Messod Azulay Neto, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) e Ney Bello.

Segundo Dal Piva, no entanto, nas últimas horas cresceram as chances do desembargador Paulo Sérgio Domingues já que Nunes Marques teria feito uma espécie de veto ao nome de Ney Bello.

"Ele, porém, possui apoio do ministro Gilmar Mendes, do STF, para a indicação, além de contar com sinal positivo de vários interlocutores do presidente. Entre eles, o advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro em diferentes casos", destaca a jornalista, que afirma ainda que vários interlocutores de Bolsonaro tentaram convencer Nunes Marques nos últimos dias a aceitar a nomeação.

A rejeição de Nunes Marques ao nome de Ney Bello teria começado em 2020, na época da indicação dele ao STF.

