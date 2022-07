Bolsonaro surpreende em decisão de nomes para o STJ

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) decidiu os dois nomes que indicará para as vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com uma surpresa entre os escolhidos. Os nomes serão os dos desembargadores Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues, excluindo o então favorito Ney Bello, que era apadrinhado por Gilmar Mendes. A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

Messod Azulay Neto preside o TRF-2, enquanto Paulo Sérgio Domingues é desembargador do TRF-3 desde 2014, já tendo sido presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) entre 2002 e 2004.

De acordo com a CNN Brasil, o antigo favorito, Ney Bello, enfrentava resistência do ministro Kassio Nunes Marques, primeiro indicado por Bolsonaro ao STF e considerado o mais leal ao presidente. Além disso, foram descobertas publicações do desembargador, datadas de 2018, com mensagens críticas ao atual chefe do Executivo.

