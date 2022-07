Bolsonaro aposta em lealdade de Nunes Marques para 'criar fissuras' no STF

Ministro já demonstrou que pode se manter fiel ao atual chefe do Executivo em uma disputa com colegas do STF edit

247 - Jair Bolsonaro confia em Kassio Nunes Marques, o primeiro ministro que indicou ao STF, para 'criar fissuras' no pacto de união que os magistrados adotaram desde o início do atual governo, de acordo com a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

O atual chefe do Executivo não crê que o outro ministro que indicou à Corte, André Mendonça, defenda-o em uma disputa com o Supremo Tribunal Federal. Mas Nunes Marques, por sua vez, já demonstrou que pode manter a lealdade a Bolsonaro contra seus colegas no STF.

A coluna cita o exemplo do 7 de Setembro de 2021, quando Bolsonaro e seus apoiadores ameaçaram o Supremo. Kassio, na ocasião, discordou de Luiz Fux, presidente da casa, quanto à estratégia que seria adotada para responder ao chefe do Executivo. Todos concordaram em responder a Bolsonaro de maneira firme, menos Nunes Marques, que afirmou ser necessária "inteligência emocional" naquele momento.

André Mendonça ainda não estava na corte à época.

