Depois de atacar o Judiciário, Bolsonaro bajula seus indicados para o STF

247 - Jair Bolsonaro (PL) disse que nem precisa falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, porque seu indicado à Corte "sabe o que fazer". "Coloquei um piauiense, uma pessoa profundamente conhecedora do que é o Judiciário. Tem nos ajudado muito lá. Nem falo com ele, ele sabe o que tem que fazer", disse em evento com pastores evangélicos em Imperatriz (MA). Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (13) pelo portal Uol.

Bolsonaro falou sobre a indicação de André Mendonça ao STF, mas disse que o pastor "pode errar". "É um ser humano, e pode errar, mas tenho certeza que as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicial não será aprovado porque esse pastor tem o poder de pedir vista do processo", afirmou.

O chefe do Executivo elogiou seus indicados ao Supremo e também xingou o ministro da Corte Alexandre de Moraes, após o magistrado decidir que as investigações sobre um esquema criminoso de financiamento e divulgação de notícias falsas acontecerão por mais três meses.

