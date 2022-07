Moraes prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais, que investiga a atuação de uma abrangente organização criminosa criada para atacar as instituições democráticas. O despacho foi assinado em 6 de julho e publicado nesta terça-feira, 12.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (6 de julho de 2022), o presente inquérito”, diz o documento.

O inquérito das milícias digitais foi aberto em julho de 2021 por decisão de Moraes. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal passou a investigar a relação de Jair Bolsonaro com as milícias digitais.

Em maio, o ministro do STF unficiou o inquérito das milícias digitais e a investigação sobre declarações feitas pelo chefe de governo a respeito da segurança das urnas eletrônicas, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

