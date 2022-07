Bolsonaro xinga e desafia Moraes a prorrogar inquérito

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por ter decidido que as investigações sobre um esquema de financiamento e divulgação de notícias falsas acontecerão por mais 90 dias. Sem falar publicamente, Bolsonaro desafiou o juiz a mandar prendê-lo. "Vai ter coragem?". O político também repetiu o xingamento contra Moraes feito no dia 7 de Setembro do ano passado. "Canalha". Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (13) pela coluna de Josias de Souza.

A decisão do STF sobre aumentar o tempo das investigações aconteceu outras duas vezes este ano. Moraes afirmou que há "diligências em andamento".

O novo prazo de três meses começou a ser contado a partir de 6 de julho. O inquérito ainda estará aberto no dia da eleição, em 2 de outubro.

Depois de ter sido eleito, Bolsonaro tenta passar a mensagem de que parlamentares do Congresso Nacional e o Judiciário atrapalham o seu governo. A oposição e setores progressistas da sociedade denunciam tentativa de golpe, caso ele seja derrotado na eleição.

O jornalista Ascânio Seleme disse, em 11 de junho, que Bolsonaro "vai antecipar sua tentativa de golpe para o dia 7 de setembro", se as pesquisas eleitorais continuarem apontando vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Intenções de voto

Uma pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual - fundado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) - e divulgado na última segunda-feira (11) mostrou que Lula apareceu em primeiro lugar, com 42%, e Bolsonaro, na segunda posição (32%).

A pesquisa Datafolha, divulgada em 23 de junho, apontou que o ex-presidente venceria a eleição no primeiro turno.

