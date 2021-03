“O Brasil precisa de uma faxina completa no Ministério Público”, diz Joaquim de Carvalho

"Espero que, em benefício do Brasil, que haja uma faxina completa no Ministério Público", afirmou o jornalista Joaquim de Carvalho em análise na TV 247. Se o promotor "cometer abuso", diz ele, "tem que ser processado". "Eles estão usurpando o poder popular e têm um grande cabo eleitoral, a Rede Globo". Assista edit

247 - Em participação no Bom Dia 247 deste sábado (27), o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que defendeu uma faxina no Ministério Público brasileiro para que membros do órgão sejam punidos, caso tenham cometido crimes.

"Eles investigam a si próprios. O que eles dizem: 'quem diz o que é crime somos sós'. Isso tem que acabar. Quem diz o que é crime é a legislação", disse. "Dependendo do motivo pelo qual não cumpriu (a lei), tem que ir para a cadeia", acrescentou ele, citando a Operação Lava Jato, com vários de seus membros tendo violado os parâmetros constitucionais.

"Espero que, em benefício do Brasil, haja uma faxina completa no Ministério Público", afirmou Carvalho. "O promotor acha que tem o poder. Se cometer abuso, tem que ser processado. Eles estão usurpando o poder popular e têm um grande cabo eleitoral, a Rede Globo".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.