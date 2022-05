“O que elegeu Bolsonaro foi o antipetismo que você hoje propaga”, diz Duvivier a Ciro

Apoie o 247

ICL

Gabriela Moncau e Caio C. Maia, Brasil de Fato - “Para ganhar o eleitorado de direita, você está emulando uma retórica de direita”, disse o humorista Gregório Duvivier ao pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, durante live feita nesta sexta-feira (20). “Querendo ajudar o Lula, você está dando a maior ajuda que poderia dar ao Bolsonaro”, retrucou Gomes, durante o debate acalorado.

Tudo começou quando Duvivier defendeu no Greg News, seu programa na HBO, que para “salvar a democracia” os eleitores do pedetista trocassem seu voto para Lula (PT). Em reação, Gomes convocou o humorista para o debate com transmissão ao vivo.

Em menos de 24 horas, a repercussão nas redes já rendeu ao menos 170 mil posts no Twitter sobre o assunto, a maioria desfavorável ao político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Um homem como você deveria se manter equidistante, criticar a todos nós”, opinou Ciro, defendendo que seu interlocutor precisa “amadurecer”. “Equidistância não existe, cara. Você é político há quanto tempo? E vem falar de equidistância?”, reagiu Duvivier.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na opinião de Ciro, Duvivier pede que os brasileiros “votem acriticamente em Lula”. Negando que isso seja verdade, Gregório, que em 2018 votou em Ciro no primeiro turno, afirmou que o faria de novo se houvesse chance de o político derrotar Bolsonaro (PL). “Tudo que você faz de errado você fala no Lula, que obsessão você tem com o Lula?”, questionou.

“O seu problema é protagonismo”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas palavras do pedetista, “a esquerda petista apodreceu”: “E digo isso para oferecer ao povo uma alternativa”. Apontando que em 2018 Gomes tentou fazer uma aliança para que Lula fosse seu vice, Gregório argumentou que as denúncias que Ciro faz à corrupção petista não são coerentes.

“O seu problema não é corrupção, Ciro, o seu problema é protagonismo. Você não tem problema com corrupção com seus aliados”, criticou.

O pré-candidato perguntou o que, na opinião de Duvivier, elegeu Bolsonaro nas regiões Sul e Sudeste do país: “Todo o povo brasileiro virou gado?”. “Eu acho que o que elegeu Bolsonaro foi o antipetismo que você hoje propaga”, respondeu o humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a conversa, que durou cerca de uma hora e meia, Ciro Gomes interrompeu Gregório seguidas vezes. “Chato para caramba, chamar uma pessoa para falar no seu canal e não deixar o cara falar”, reclamou o convidado. “O seu problema, Ciro, é que você continua brigando com a sombra, bixo. Você está brigando com todo mundo”, completou.

Corrida presidencial

Ciro está em terceiro lugar nas previsões das eleições presidenciais, marcadas para outubro. Segundo a pesquisa Ipespe divulgada no mesmo dia da live, o ex-presidente Lula desponta com 44% das intenções de voto. Em seguida, Bolsonaro aparece com 32%. Ciro Gomes registrou 8% das intenções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não quero que você desista de nada. Estou falando com o eleitor”, disse Gregório a Ciro, se referindo à possibilidade de desistência da candidatura. “Você quer que os eleitores desistam de mim?”, questionou o ex-governador do Ceará. “Exatamente”, respondeu Duvivier, “É radicalmente diferente”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE