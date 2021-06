“O STF não colocará em suas mãos a culpa por permitir a Copa América”, diz Luís Costa Pinto

247 - No programa Sua Excelência, O Fato desta quarta-feira (09) o jornalista Luís Costa Pinto disse crer que o Supremo Tribunal Federal não teria marcado a sessão extraordinária de amanhã para decidir sobre a realização, ou não, da Copa América se o veredito não estivesse acordado entre os ministros. “Eles não colocariam o problema no colo, tornando-se sócios da Conmebol, da CBF e do Bolsonaro nessa ideia bizarra de realizar a Copa América em meio à terceira onda de contágio”, disse Costa Pinto.

O programa teve como convidado especial para o debate o jornalista Fábio Altman, redator-chefe da Placar e um dos mais experientes jornalistas do País em coberturas esportivas. Altman esteve em todas as Copas do Mundo de 1990 até hoje e participou da cobertura de todas as olimpíadas desde Barcelona’92. “Realizar a Copa América no Brasil, nesse momento, é um erro”, diz Fábio Altman. “Mas, não é isso que define ou não a politização do futebol. Ele já estava politizado”.

O outro jornalista da bancada, Eumano Silva, vê riscos em se prever uma decisão do STF. “Não é possível prever o que vai pela cabeça de juízes. Mas, sem dúvida, é insano travar esse debate agora”, pondera.

No curso do programa o trio também falou de futebol dentro das quatro linhas. Altman alertou para a disparidade técnica entre o futebol que se joga no Brasil, na América do Sul, e na Europa. “Se ocorrer Copa América, ela se dará em paralelo à Euro (copa regional europeia). Se, um dia, houver no mesmo horário um jogo Argentina x Colômbia conflitando com Portugal x França, por exemplo, não terei dúvidas a que partida assistir: Portugal x França. Afinal, o que se joga aqui não é mais exatamente futebol”, diz Altman.

Confira a íntegra do programa:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.