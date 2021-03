OAB pede que PGR denuncie Bolsonaro por crimes contra a saúde pública e prevaricação

247 - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou, nesta terça-feira (23), à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido para que Jair Bolsonaro seja denunciado por crimes na condução do enfrentamento à pandemia de Covid-19.

De acordo com o jornal O Globo, a OAB pede que Bolsonaro responda pelos crimes previstos nos artigos 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), 268 (infração de medida sanitária preventiva), 315 (emprego irregular de verbas ou rendas públicas) e 319 (prevaricação).

Na representação, a OAB , destaca falhas na gestão do governo federal ocorridas durante a crise sanitária. Dentre os problemas listados estão o erro na distribuição de vacinas para o Amapá, quando as doses do imunizante deveriam ir para o Amazonas, o atraso no fornecimento de oxigênio medicinal para o Amazonas, resultou na morte por sufocamento de diversos pacientes internados e a compra de máscaras ineficazes contra a Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.