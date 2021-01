Orçamento do Ministério do Meio Ambiente será o menor dos últimos 21 anos, diz Observatório do Clima

247 - Um relatório da rede Observatório do Clima destaca que o orçamento proposto para o Ministério do Meio Ambiente para o exercício de 2021 é o menor em 21 anos. De acordo com Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que deverá ser analisado em fevereiro pelo Congresso, a pasta deverá receber R$ 1,72 bilhão.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o relatório intitulado "'Passando a boiada — o segundo ano de desmonte ambiental sob Jair Bolsonaro” ressalta que, desde o ano 2000, o ministério nunca recebeu menos de R$ 2,9 bilhões.

O documento aponta, ainda, que uma das áreas mais afetadas pela redução orçamentária será a de fiscalização, que deverá contar com um valor 27,4% menor que no ano passado, quando recebeu R$ 174,8 milhões. Os recursos destinados às unidades de conservação, que no ano passado foram da ordem de R$ 209 milhões, será de R$ 131,1 milhões, um corte de 61,5 milhões.

“O objetivo do governo é extinguir o ICMBio, seja por sua fusão com o Ibama, seja desidratando seu orçamento”, disse Marcio Astrini, secretário-executivo do OC.”O presidente Jair Bolsonaro já disse que não quer mais dar terras a indígenas, e o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) afirmou que revisaria todas as unidades de conservação”, completou.

O conhecimento liberta. Saiba mais