Orlando Silva: Queiroga 'não tem condições de ser agente público'

247 - O ex-ministro e deputado federal Orlando Silva (PCdoB) usou as redes sociais para criticar o gesto obsceno feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após ser alvo de protestos nos Estados Unidos. Para o parlamentar, o atual titular da pasta da saúde “não tem condições de ser agente público”.

“O ministro Marcelo Queiroga deu um piti, descontrolado e mal educado, ao se deparar com um protesto contra o governo genocida de Bolsonaro, em Nova York. Não tem condições de ser agente público. É só um Pazuello com diploma de médico. Uma vergonha para o Brasil”, postou Orlando Silva no Twitter.

Confira a postagem de Orlando Silva sobre o assunto.

O ministro Marcelo Queiroga deu um piti, descontrolado e mal educado, ao se deparar com um protesto contra o governo genocida de Bolsonaro, em Nova York.



Não tem condições de ser agente público. É só um Pazuello com diploma de médico. Uma vergonha para o Brasil. — Orlando Silva (@orlandosilva) September 21, 2021

