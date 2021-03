“Os líderes progressistas precisam se assumir claramente de esquerda no Brasil”, diz Alysson Mascaro

“O primeiro passo da nossa luta é retomar uma bandeira ideológica que não tenha vergonha de mobilizar as massas, porque se só der benefício às massas, as massas continuam com o pensamento de direita e ganhando benefício pela esquerda”, explicou o professor à TV 247. Assista edit

247 - Em entrevista à TV 247, o professor Alysson Mascaro, da USP, falou sobre a necessidade de os governos de esquerda do Brasil assumirem de fato sua bandeira ideológica. Só assim, segundo ele, é possível resistir às investidas neoliberais.

Com esta atitude é factível mudar a mentalidade do povo, fazendo-o entender que é a esquerda quem promove um Estado que funcione em benefício da população, e não a direita, disse o intelectual. “O primeiro passo da nossa luta é retomar uma bandeira ideológica que não tenha vergonha de mobilizar as massas, porque se só der benefício às massas, as massas continuam com o pensamento de direita e ganhando benefício pela esquerda. Só que a direita diz: ‘esse benefício não foi a esquerda que deu, foi Jesus, Deus, meritocracia, mercado, livre comércio. Vamos privatizar tudo que você ficará melhor. Vamos acabar com a CLT que você ficará melhor’. Então o povo inteiro se insurge contra a esquerda. É porque eu não quero mais, para a nossa gente, que todas as lutas ditas progressistas comecem e depois acabem e sejam destruídas, que é preciso que nós venhamos a aprender com a história. As esquerdas do Brasil precisam se assumir ideologicamente de esquerda, se não elas apanham, porque elas fazem ações progressitas, mas a cabeça delas, a linguagem delas e a cabeça do povo continua de direita”.

Mascaro disse também que só há nacionalismo com o socialismo, e não com o capitalismo. “Eu não posso imaginar que esses capitais internos queiram o bem desenvolvimentista do Brasil. Olhem este grande capitalista que é o complexo Globo. Desde quando a Rede Globo deseja o progresso dos capitais brasileiros? Aliás, deseja exatamente o contrário. Somente a força do povo mobiliza, transforma. Se essa força mobiliza, não pode ser para o povo ser escravizado novamente e fazer aqui dez ou 20 players capitalistas nacionais. O dia em que o povo tiver força, é porque o povo tomou os meios de produção. Nacionalismo é igual a socialismo”, completou.

