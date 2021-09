Pacheco sai em defesa do governo e diz que Brasil "precisa" de Bolsonaro "até o fim do mandato"

Apoie o 247

Revista Fórum - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deu mais uma mostra de que não está disposto a apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em declaração dada à imprensa nesta quarta-feira (15), ele defendeu que o mandato de Bolsonaro vá até o fim.

“Considero que o Brasil, neste instante, com os problemas que nós temos, não precisa de candidatos a Presidência da República. Nós precisamos é do presidente da República que foi eleito, que chegue até o fim do mandato de 2022 com a colaboração de todos por um interesse comum”, disse, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

A declaração acontece um dia depois de Pacheco devolver MP pró-fake news apresentada por Bolsonaro.

