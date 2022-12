Padilha critica Bolsonaro por não passar faixa presidencial para Lula: "não aguenta o primeiro tranco"

Apoie o 247

247 - O deputado federal e futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), criticou Jair Bolsonaro (PL) pela recusa em passar a faixa presidencial para o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Padilha, a atitude do atual ocupante do Palácio do Planalto comprova que ele é um “líder de barro” que “não aguenta o primeiro tranco”.

“Típico do pífio líder que temos temos neste momento”, completou Padilha, de acordo com o Metrópoles. Lula tomará posse da chefia do Executivo Federal no dia 1 de Janeiro, mas Jair Bolsonaro pretende viajar no dia 28 de dezembro para passar uma temporada no condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, de propriedade do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abriga um resort de luxo, com o objetivo de não passar a faixa presidencial para Lula.

