Padrinho político de Moro, Álvaro Dias diz que saída do ex-juiz parcial do Podemos é "contraditória"

247 - O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) avaliou como “contraditória” a filiação do ex-juiz Sergio Moro ao União Brasil, anunciada nesta quinta-feira (31). Dias foi o fiador do ingresso de Moro - declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato - no Podemos e é apontado como um de seus principais aliados.

"Acho contraditório, especialmente se for para desistir da candidatura presidencial e disputar mandato de deputado federal, como está sendo dito. Para desistir da candidatura não há necessidade de mudança de partido", disse o senador à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Dias também afirmou que ficou sabendo pela imprensa da decisão tomada por Moro. "Falei com ele antes das 8h da manhã, mas apenas sobre as conversas para trazer o União Brasil para a aliança. Não me informou nada sobre sair do partido. Parece ser uma coisa repentina, talvez em razão da pressão do prazo de filiação", avaliou o parlamentar.

Ainda segundo ele, caso a mudança partidária seja concretizada, o Podemos deverá discutir se terá um nome próprio ou se apoiará algum outro candidato à Presidência da República.

