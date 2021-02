Pai de João Alberto recusa oferta do Carrefour em acordo por dano moral

247 - O pastor João Batista recusou nesta terça-feira (23) uma oferta de acordo de até R$ 500 mil do Carrefour numa ação por danos morais individuais pela morte de seu filho João Alberto, cliente negro que foi assassinado após ser espancado por seguranças em uma loja da rede em Porto Alegre, em novembro de 2020.

O advogado do pastor, Rafael Peter Fernandes, disse que “os valores oferecidos pelo Carrefour baseiam-se na jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), muito aquém do que pretendemos, já que se trata de um caso sem precedentes no Brasil”.

O advogado não revelou o valor exigido pelo pai de João Alberto. O Carrefour diz, em nota, que as tratativas para um acordo permanecem em andamento, informa a ISTO É.

