País tem 86 bloqueios bolsonaristas em rodovias nesta quinta-feira, diz PRF

Apoie o 247

ICL

247 - O Brasil amanhece nesta quinta-feira (3) com 86 bloqueios em rodovias federais, realizados por terroristas bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição presidencial. O número consta no boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta quinta às 6h.

Na manhã de quarta-feira (2), o número de bloqueios era quase duaz vezes maior: 167.

O Distrito Federal e 15 estados não têm ocorrências.

Amapá : sem ocorrências

: sem ocorrências Acre : duas interdições

: duas interdições Alagoas : sem ocorrências

: sem ocorrências Amazonas : uma interdição

: uma interdição Bahia : sem ocorrências

: sem ocorrências Ceará : sem ocorrências

: sem ocorrências Distrito Federal : sem ocorrências

: sem ocorrências Espírito Santo : uma interdição

: uma interdição Goiás : uma interdição

: uma interdição Maranhão : sem ocorrências

: sem ocorrências Minas Gerais : uma interdição

: uma interdição Mato Grosso : 28 interdições

: 28 interdições Mato Grosso do Sul : duas interdições

: duas interdições Pará : dez interdições

: dez interdições Paraíba : sem ocorrências

: sem ocorrências Pernambuco : sem ocorrências

: sem ocorrências Piauí : sem ocorrências

: sem ocorrências Paraná : dez interdições

: dez interdições Rio de Janeiro : sem ocorrências

: sem ocorrências Rio Grande do Norte : sem ocorrências

: sem ocorrências Rondônia : dez interdições

: dez interdições Roraima : sem ocorrências

: sem ocorrências Rio Grande do Sul : três interdições

: três interdições Santa Catarina : 20 interdições e 17 bloqueios

: 20 interdições e 17 bloqueios Sergipe : sem ocorrências

: sem ocorrências São Paulo : sem ocorrências

: sem ocorrências Tocantins: sem ocorrências

A PRF classifica como "interdição" a interrupção parcial do trânsito e como "bloqueio" quando o tráfego está totalmente impedido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.