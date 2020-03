Bolsonaro é alvo de panelaço em todo o país pelo 14º dia seguido (vídeo)

247 - Pelo 14º dia seguido, nesta segunda-feira (30) cidades brasileiras registram panelaço contra Jair Bolsonaro.

No isolamento para conter o novo coronavírus, brasileiros bateram panelas em São Paulo e no Rio, sob gritos de "fora, Bolsonaro".

Os primeiro panelaços aconteceram no último dia 17, véspera do pronunciamento de Bolsonaro em cadeia nacional em que ele chamou a pandemia de "gripezinha" e defendeu a “volta à normalidade” com o fim do isolamento, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Novos protestos estão sendo convocados para a terça-feira (31), por movimentos sociais como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, marcando o aniversário de 56 anos do golpe militar de 1964.





