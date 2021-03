Panelaços explodem pelo país pedindo a saída de Bolsonaro durante pronunciamento (vídeos)

Várias cidades do país tiveram panelaços durante o curto pronunciamento de Jair Bolsonaro na TV nesta terça-feira, 23, no dia em que o país registrou novo recorde de mortes pela Covid-19 edit

247 - Panelaços explodiram por diversas cidades do Brasil durante o curto pronunciamento de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 23 - dia em que o país registrou recorde de mortes pela Covid-19. O protesto foi convocado nas redes sociais.

No centro de São Paulo já começou o #Panelaço



Vídeo Mayara Arena pic.twitter.com/fCYvlJyaxo — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) March 23, 2021

Biggest panelaço yet as Bolsonaro addresses the nation. Downtown São Paulo pic.twitter.com/bZKWQMUXMj — Euan Marshall (@euanmarshall) March 23, 2021

Panelaço contra Bolsonaro na comunidade do Morro Azul, Flamengo, Rio de Janeiro. A alta rejeição dele está na ruas e pra todos verem. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/DuK9Uq22Cq — jef (@jeferson) March 23, 2021

Caraaaa Belém do Pará ta furiosa!! #panelaco



Ate o carro da polícia ligou as sirenes!!! pic.twitter.com/gyEsZJsEdb — Astha_Mayumi (@AsthaMayumi) March 23, 2021

ouço panelaço em Recife praticamente todos os dias desde do di 1 de Janeiro, mas o de hoje foi algo surreal aqui na zona norte #panelaco #ForaBolsonaroUrgente pic.twitter.com/IgeF5F4J9w — use máscara! 😷 (@mar__ciel) March 23, 2021





Durante seu discurso, Bolsonaro exaltou os recentes contratos de aquisição de vacinas contra a Covid-19, mentiu ao dizer que sempre se posicionou a favor de qualquer vacina, desde que autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e se solidarizou com as vítimas - em uma única frase, que não foi o foco do pronunciamento).

Ele ainda falou que o Brasil será autossuficiente na produção de vacinas em poucos meses e voltou a dizer que o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo em número absolutos, apesar de proporcionalmente com a população o país ser o 52º no ranking de vacinação mundial.

Pronunciamento de um presidente mentiroso, cínico e hipócrita. Boicotou a compra de vacinas, sabotou todas as medidas de isolamento, promoveu medicamento que não funciona. E agora que está morrendo de medo quer criar uma realidade paralela. Patético. Acabou, Bolsonaro. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 23, 2021

Brasil registra 3.251 mortes por Covid-19

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.251 mortes por Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira (23).

Esta é, de longe, a maior taxa de óbitos diários desde o início da pandemia no Brasil e escancara de uma vez por todas a péssima atuação de Jair Bolsonaro no combate à pandemia, mostrando as consequências do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram nesta segunda-feira (22) que o Brasil poderá chegar à marca de cinco mil mortes diárias pela doença se nada for feito.

O país já contabiliza 298.676 mortos pelo coronavírus.

