Brasil registra 3.251 mortes por Covid-19 em 24 horas e bate recorde mais uma vez

Esta é a maior taxa de mortes já registrada no país desde o início da pandemia. Com isso, o Brasil tem mais de 298 mil mortos pelo coronavírus edit

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.251 mortes por Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira (23). Esta é, de longe, a maior taxa de óbitos diários desde o início da pandemia no Brasil e escancara de uma vez por todas a péssima atuação de Jair Bolsonaro no combate à pandemia, mostrando as consequências do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram nesta segunda-feira (22) que o Brasil poderá chegar à marca de cinco mil mortes diárias pela doença se nada for feito.

O país já contabiliza 298.676 mortos pelo coronavírus.

Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional às 20h30 para tratar sobre a pandemia e exaltar as políticas de combate ao vírus de seu governo, tentando se defender das críticas.

No último dia foram também registrados 82.493 novos casos de Covid-19, totalizando 12.130.019 casos.

