Bolsonaro grava pronunciamento no qual tentará se defender das críticas sobre atuação na pandemia

247 - Jair Bolsonaro gravou pronunciamento a ser exibido em cadeia nacional às 20h30 desta terça-feira (23).

De acordo com o Antagonista, ele tentará se defender das críticas sobre seu péssimo trabalho na gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil e exaltará os acordos para aquisição de vacinas contra a doença, ainda que a imunização no país seja lenta.

No início de março, Bolsonaro chegou a cancelar por três vezes a gravação do pronunciamento.

