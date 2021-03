Brasil é ultrapassado por Argentina e Uruguai em ranking proporcional de vacinação contra Covid-19

247 - Em meio a uma troca de comando no Ministério da Saúde no pior momento da pandemia no país, o Brasil foi ultrapassado pela Argetina e Uruguai no ranking de vacinação proporcional à população.

O Uruguai aplicou 9,91 doses a cada 100 habitantes, contra 6,95 da Argentina e 6,64 do Brasil, segundo dados do Our World in Data.

Apesar de ter começado a imunização mais de um mês depois do Brasil, em 27 de fevereiro, o Uruguai superou os países vizinhos já em 10 de março.

A Argentina iniciou a vacinação ainda em 2020, mas tem um ritmo lento de aplicação, como o Brasil. Os argentinos superaram os brasileiros em 18 de março.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.