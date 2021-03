Bolsonaro assina posse de Queiroga na Saúde

A nomeação deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União. O impasse de Pazuello, que busca manter seu foro privilegiado, permanece edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (23) o termo de posse do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A nomeação deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União.

O compromisso não constava inicialmente na agenda oficial, e teve de ser antecipado de quinta-feira para hoje por conta da reunião marcada para amanhã (24) entre Bolsonaro e os presidentes dos outros poderes. Bolsonaro faz questão da presença de Queiroga no encontro.

O impasse de Eduardo Pazuello permanece. O ex-ministro quer manter seu foro privilegiado para não sofrer uma condenação no caso da omissão da pasta na crise do oxigênio de Manaus. Para isso, ele articula integrar um novo ministério, articulando com Bolsonaro inclusive a criação de novas pastas, ou o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), subordinado ao Ministério da Economia.

As informações foram reportadas por Carla Araújo, no Uol.

