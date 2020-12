Papa Francisco resgatou o melhor da tradição católica ao citar D. Hélder, diz Fernando Haddad

Fernando Haddad destaca que ao citar D. Helder Câmara em sua mensagem de Natal, o para Francisco resgatou o melhor da tradição católica brasileira, num momento em que nossa gente padece com um governo que atenta reiteradamente contra a vida, sobretudo a dos mais pobres” edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad observa que apesar da Igreja Católica ter uma relação próxima com o poder, a instituição teve um papel importante no processo de redemocratização. “Muitos líderes católicos abraçaram com tal vigor a causa das liberdades individuais e da justiça social que passaram a ser referência internacional. Um deles, D. Hélder Câmara, patrono brasileiro dos direitos humanos, foi indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz”, escreve Haddad em sua coluna deste sábado (26) na Folha de S. Paulo.

‘Duramente combatido pela ditadura militar, D. Hélder foi citado pelo papa Francisco na sua mensagem de Natal, na qual resgatou a famosa frase do bispo brasileiro: “Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista”’, destaca o ex-prefeito no texto.

Para ele, “a lembrança resgata o melhor da tradição católica brasileira, num momento em que nossa gente padece com um governo que atenta reiteradamente contra a vida, sobretudo a dos mais pobres”.

“Ao longo da sua história, a Igreja Católica já teve que rever suas posições sobre temas delicados. Uma coisa, porém, é certa: quando reafirmou sua autonomia em relação ao poder e optou por agir contra a injustiça, ela honrou seu compromisso com os fundamentos da sua existência. D. Hélder não poderia ser mais inspirador”, finaliza.

