Partido de Bolsonaro celebra afastamento de Carluxo da campanha do pai

Carlos de fato só tem alimentado as redes sociais do pai, conforme havia sido acordado

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, tem comemorado o distanciamento do vereador Carlos Bolsonaro do dia a dia da campanha do pai.

Carlos de fato só tem alimentado as redes sociais do pai, conforme havia sido acordado. Não tem se intrometido na articulação política, a cargo de Flávio Bolsonaro, nem no restante da comunicação.

A cúpula do PL e o marketing da campanha têm visto com alívio a contenção de Carluxo.

