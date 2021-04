Partidos de oposição e políticos de direita se reúnem para unificar pedidos de impeachment de Bolsonaro

Revista Fórum - Políticos de diferentes partidos, associações, movimentos sociais, estudantes, juristas e lideranças religiosas estão reunidos na tarde desta sexta-feira (23), em um encontro que já pode ser considerado histórico. Trata-se da Plenária Nacional do Impeachment, convocada por partidos de oposição em uma iniciativa que visa unificar os mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro já protocolados na Câmara dos Deputados.

A ideia por uma reunião de forças entre partidos de oposição em prol do impeachment de Bolsonaro foi definida em reunião entre líderes das legendas realizada no último dia 13 de abril. Foram estabelecidas, na ocasião, uma série de ações conjuntas que visam, para além do impedimento do titular do Planalto, trabalhar pela vacinação em massa contra a Covid, retomar o auxílio emergencial de R$600 e responsabilizar Bolsonaro pela omissão no combate à pandemia.

O encontro, no entanto, foi ampliado, e conta com a participação de outros proponentes de pedidos de impedimento do ex-militar e figuras de outros espectros políticos que são críticas ao presidente. Além de lideranças de esquerda, como políticos do PT, PDT, PSOL, PSB e Rede, participam da reunião ex-bolsonaristas e parlamentares de direita, como Joice Hasselmann (PSL-SP), Alexandre Frota (PSDB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP). Todos concordam com a unificação dos mais de 100 pedidos de impeachment para pressionar a Câmara a iniciar o procedimento de afastamento de Bolsonaro.

🔴ATENÇÃO! Estou agora na reunião do super impeachment que reúne 9 partidos de oposição, além de parlamentares do DEM, PSL e PSDB, movimentos sociais e religiosos. Apesar de divergências estruturais, a urgência de interromper Bolsonaro nos unifica! #ForaBolsonaro — Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 23, 2021

Estamos com a presidenta @gleisi na reunião unificada pelo impeachment. Na sequencia, iremos atualizar com os pontos principais debatidos e destaques das falas. Acompanhe aqui no twitter do PT. — PT Brasil (@ptbrasil) April 23, 2021





Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.