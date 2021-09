Partidos do Centrão decidem consultar bancadas sobre adesão ao impeachment de Bolsonaro

Reação ocorre após discurso na Avenida Paulista em que Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes edit

247 - Partidos políticos que compõem o Centrão decidiram consultar suas bancadas no Congresso sobre a adesão à abertura do impeachment de Jair Bolsonaro.

Segundo as jornalistas Daniela Lima e Renata Agostinida, da CNN Brasil, a reação das legendas que dão sustenção política ao governo ocorre após discurso na Avenida Paulista em que Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, diz que vai reunir sua bancada na semana que vem para deliberar sobre a posição do partido. O presidente do MDB, Baleia Rossi, também afirmou que vai consultar os principais líderes de sua bancada", dizem as jornalistas.

