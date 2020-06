Paulo Guedes sinaliza que pode abandonar Weintraub na eleição para o Banco Mundial

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub poderá ser vetado para a indicação de diretor-executivo do Banco Mundial. Paulo Guedes, ministro da Economia, já detectou que há resistência na organização multilateral ao nome de Weintraub e sinalizou que não fará esforços para elegê-lo.

Guedes já disse a interlocutores que, em caso de impossibilidade de emplacar o nome de Weintraub, o governo brasileiro apresentará nova sugestão.

As primeiras sinalizações de Colômbia, Equador e Suriname, 3 dos 8 países que integram o consórcio do qual o Brasil faz parte na instituição, resistem ao nome de Weintraub. A República Dominicana, também integrante do consórcio, não simpatiza com a, embora esteja aberto à negociação.

Reportagem dos jornalistas Julio Wiziack, Julia Chaib e Renato Machado revela que o governo Bolsonaro, que ainda insiste no nome de Weintraub, prevê que a rejeição ao seu nome poderá criar um grave problema diplomático sério.

O principal obstáculo à indicação de Weintraub é a má reputação do ex-ministro. Ele é visto como um profissional de carreira errática e uma pessoa confusa e preconceituosa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.