PCdoB comemora centenário de fundação com festa em Niterói e anúncio de apoio a Lula

247 - O Comitê Central do PCdoB decidiu por aclamação, em reunião plenária nesta sexta-feira (25), que teve caráter comemorativo do centenário da sua fundação, apoiar a pré-candidatura de Lula à Presidência da República.

O encontro precedeu o festival comemorativo dos 100 anos, que ocorre em Niterói (RJ), cidade onde o partido foi fundado.

“Há exatos cem anos, aqui onde estamos, começou a nossa jornada. Nesta bela cidade de Niterói, a ousadia da classe operária fundou o Partido Comunista do Brasil”, enfatizou a presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, informa o Portal Vermelho.

Neste sábado será realizado um ato político com a presença de Lula e outras lideranças políticas nacionais, quando será feito o anúncio público da aliança do PCdoB com o PT que integram por decisão das duas direções a Federação partidária, que contará também com a participação do PV. O PSB, embora confirme o apoio à candidatura de Lula, não aderiu à Federação.

O jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247, publicou dois artigos sobre a história do PCdoB.

"A existência de uma vanguarda política vinculada às aspirações fundamentais dos trabalhadores, originada da luta de classes e que desde sempre adotou como programa máximo a conquista do poder político para construir o socialismo no Brasil, nunca esteve desvinculada da realidade nacional nem das lutas democráticas e patrióticas emergentes em nossa sociedade. O partido dos comunistas brasileiros nunca deixou de estar fortemente impregnado pelo caráter nacional e democrático das lutas sociais do povo", escreve.

"Com toda a legitimidade, os militantes e quadros do PCdoB comemoram o transcurso do centenário da fundação do Partido. Também os amigos nacionais e internacionais, os companheiros de viagem, os aliados circunstanciais, patriotas e democratas de diferentes convicções ideológicas, compartilham com os comunistas a alegria de chegar aos 100 anos. Por qualquer ângulo de que se mire a história, não há como separar a vida republicana brasileira das lutas sociais e, desde os primeiros anos da década de 1920, da influência e do papel exercidos pelo Partido Comunista do Brasil. Desde sua fundação até os dias de hoje, foi enorme, em alguns casos decisiva, a presença, a influência, a direção dos comunistas nas lutas e vitórias dos trabalhadores e do povo brasileiro", conclui José Reinaldo. Leia também.



