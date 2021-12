Pesquisa CNT: em quarto lugar, candidatura de Ciro Gomes perde ainda mais força

O candidato do PDT está atrás de Lula, líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro e Moro. Mesmo se chegasse ao segundo turno, Ciro Gomes perderia para Lula edit

247 - Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (16) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu de 41,3% para 42,8% nas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022. A 150ª edição da Pesquisa CNT de Opinião revelou também que Jair Bolsonaro (PL) caiu de 26,6% para 25,6%.

A pesquisa, feita de forma presencial, também mostra o desempenho do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) na corrida presidencial. Moro tem 8,9% das intenções de votos e Ciro Gomes (PDT), 4,9%, saindo do cenário de empate na terceira colocação, com 5,9%, em julho, data da última pesquisa da CNT.

O distanciamento de Moro em relação a Ciro Gomes faz a candidatura do pedetista perder ainda mais força. Há quem diga que Ciro pode desistir a corrida ao Palácio do Planalto, principalmente após ter sido alvo de operação da Polícia Federal.

Doria aparece como quinto colocado, com 1,8% .

O levantamento foi realizado em parceria com o Instituto MDA, de 9 a 11 de dezembro.

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

