Pesquisa CNT: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro e vence em todos os cenários do 2º turno

O ex-juiz Sergio Moro também conseguiu se distanciar mais do candidato do PDT, Ciro Gomes, mas segue longe de Bolsonaro e ainda mais de Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nova pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quinta-feira (16) mostra que o ex-presidente Lula (PT) ampliou sua vantagem sobre os outros candidatos na busca pela eleição ao Palácio do Planalto.

O petista, que tinha 41,3%, pulou para 42,8% das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) caiu de 26,6% para 25,6%.

O candidato do Podemos, o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), se distanciou ainda mais do candidato do PDT, Ciro Gomes. Moro agora tem 8,9% das intenções de votos e Ciro, 4,9%.

PUBLICIDADE

No segundo turno, Lula segue sendo o favorito, ganhando em todos os cenários.

Contra Bolsonaro, o petista teria quase o dobro da votação. Lula registra 52,7% das intenções de voto e Bolsonaro 31,4%.

PUBLICIDADE

Veja a íntegra da pesquisa:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE