Pesquisa diz que Lula é opção de voto para 86% dos presentes na Parada LGBT+

De acordo com a pesquisa da organização Vote LGBT, apenas 1,6% declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) edit

247 - A organização Vote LGBT mostrou 86% das pessoas que foram à 26° edição da Parada LGBT+ de São Paulo declararam voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a pesquisa, 2,5% afirmaram que votam no ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e 1,6% em Jair Bolsonaro (PL).

A pré-candidata Simone Tebet (MDB) teve 0,64% das menções, e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuou.

Segundo a pesquisa, 3,8% disseram não saber em quem votar, 2% optaram por branco ou nulo, 1,7% dos entrevistados indicou voto em outra candidatura, e 1,92% preferiu não declarar.

Foram entrevistadas 930 pessoas na Marcha Trans, na Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais e na Parada LGBT+, entre 17 e 19 de junho. O custo da pesquisa foi de R$ 11 mil, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08300/2022.

